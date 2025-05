Este año el premio San Isidro de Haro ha sido para el agricultor José Javier Angulo García, viticultor que ha estado al frente de la ... cooperativa de Haro 25 años. Será reconocido por sus compañeros el próximo jueves 15 de abril en el restaurante Beethoven, después de la tradicional misa y la bendición.

– ¿Cómo le ha sentado recibir este premio?

– Bueno, uno se va haciendo mayor y llega la edad de la jubilación. Se lo agradezco mucho a la gente que ha votado por mí, porque la verdad es que me ha hecho mucha ilusión.

«Decía mi suegro que el vino es un mercado de borrachos: los precios tienen altibajos y dependen del momento»

– ¿Por qué eligió dedicar su vida al campo?

– Me venía de familia. En principio fui ganadero porque era lo que había en casa. Después ya me casé y me fui al campo. Y desde entonces, 45 años han pasado.

– ¿Qué tal ha vivido su trayectoria profesional?

– Ha habido momentos muy buenos, y otros peores, mira cómo está ahora mismo el tema del vino. Cuando el vino valía caro y se vendía todo, era una maravilla. Todo lo contrario que ahora. Que no se vende. Hemos pasado del todo a la nada. Decía mi suegro que el vino era un mercado de borrachos, porque los precios tienen altibajos y es lo que toca en cada momento.

– ¿Es el peor momento para la viticultura?

– Sí, desde luego. De hecho se está hablando que no recuerdan una crisis igual desde el 71.

– ¿Cómo ha sido la experiencia al frente de la cooperativa?

– La cooperativa ha tenido mucha importancia en mi vida. De ahí me llevo muchos disgustos, y también satisfacciones. La gente, a veces, es poco agradecida. Cuando las cosas van bien es porque es tu obligación, cuando van mal es culpa tuya.

– ¿Hay relevo para trabajar las tierras?

– No, en mi caso, no. De momento se está ocupando mi mujer hasta que se jubile ella. Mis hijos están trabajando fuera, que es algo que yo tenía clarísimo. Les encanta el campo y me ayudan siempre que pueden. Pero en sus ratos libres. Yo ya les dije que con lo que yo vivía bastante bien, hoy no pueden vivir tres familias. Quería que tuviesen sus carreras fuera, pero el campo siempre lo tendrán ahí.