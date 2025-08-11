«Este reconocimiento es un honor; para mí, Haro es mi vida, lo es todo»

El Ayuntamiento de Haro ha elegido a Isabel Pérez como pregonera y mantenedora de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega, que ... se celebrarán en la localidad del 5 al 9 de septiembre. Isabel es una jarrera con una más que destacable trayectoria laboral como doctora ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

En este sentido, desde enero de 2024, es directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española (AEE). Antes de la su incorporación a la agencia, trabajaba como catedrática del área de Ingeniería Aerospacial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (Etsiae) de la UPM. Un currículo espectacular en el que acumula 30 años de experiencia en tareas de docencia, investigación y gestión universitaria. Entre otros méritos, desde 2013 hasta 2017 fue miembro del Physical Sciences Working Group de la Agencia Espacial Europea (ESA) y entre 2019 y 2023 fue la coordinadora del área temática de Investigación Espacial en la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Aunque no reside en Haro, Isabel Pérez no lo ha olvidado ni mucho menos como pone de manifiesto en esta entrevista

– ¿Cómo ha recibido la noticia?

– Para mí es un honor y un orgullo que mi ciudad haya pensado en mí como una candidata para un evento como este. También es una responsabilidad y, de hecho, tengo miedo de no estar a la altura. Pero, sobre todo, es un gran honor ocupar este puesto de pregonera y mantenedora.

– ¿Le ha sorprendido?

– La verdad es que sí. Yo siempre he sido una persona discreta, que no he intentado sobresalir en ningún sentido. Entonces, el que hayan pensado en mí, la verdad es que me ha sorprendido gratamente.

– ¿Qué significa para usted ser la pregonera de las fiestas?

– Entiendo que es un reconocimiento a mi trayectoria profesional. Supongo que no han pensado en mí solo por ser jarrera, sino también por una trayectoria laboral, por llamarla de alguna forma, relevante. Es cierto que estoy en un puesto donde no es fácil llegar, y eso es de agradecer. Aunque ahora no vivo en Haro, soy una persona que siempre llevo a Haro conmigo. Tengo aquí a mi familia y Haro es mi vida, lo es todo para mí. Me ha dado todos los valores que tengo hoy en día.

– ¿Qué recuerdos guarda de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega?

– Creo que son unas fiestas familiares, más nuestras, de nuestra ciudad, y más para los nuestros. Así como a las fiestas de junio, las de San Juan, San Felices y San Pedro, viene mucha gente de fuera, yo creo que las de la Vega se viven de más forma interna. Aunque los recuerdos que tengo de pequeña van cambiando, siempre pienso en estas fiestas con emoción. Porque además hay actos muy distintos. Desde pequeñita, con mis amigas, iba a la romería del primer domingo de septiembre. También recuerdo mucho las carrozas, ir a comprar confetis para tirar al paso de las mismas, pues me hacía muchísima ilusión. Y luego algo que siempre he disfrutado mucho ha sido la jira, esa merienda con tus amigos y tu cuadrilla, donde veías juntos a mayores, pequeños, niños, a los vecinos... En mi memoria es como una fiesta donde todos participábamos y que nunca pasaba de moda: una fiesta con espacio para todos.

– ¿Y cómo va a vivir las fiestas este año?

– Estaré nada más el fin de semana porque tengo que empezar a trabajar el 1 de septiembre. Vendré del 5 al 7, que son los días que me permite el calendario laboral. Y, bueno, pues sobre todo lo pasaré con mi cuadrilla, con mis amigos que siguen en Haro e intentaré disfrutar asistiendo a distintos eventos y tratando de pasarlo lo mejor posible.

– ¿Hay alguna celebración que le gustaría destacar o que le dé más pena perderse?

– Me da pena sobre todo no estar el día 8, el día de la ofrenda floral y del rosario, pues también es una jornada muy emotiva para mí. Pero, como decía, el trabajo manda y no podré asistir. Me da pena porque al final es el día de nuestra patrona donde se mezclan sentimientos, los más íntimos con los de las propias fiestas. Quizás, es un buen día para mirar hacia dentro de ti mismo, pero tendrá que ser en otra ocasión.