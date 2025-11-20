LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estado de las obras de las futuras escaleras, ayer. M. C.

El PSOE de Haro critica la falta de un criterio «accesible» en las obras del Tirón

Mikel García anunció que presentará una moción para modificar el proyecto municipal que sustituye la 'escalera de Orive' por otra

María Caro

María Caro

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:19

Comenta

El PSOE de Haro mostró su disconformidad con la construcción de una nueva escalera donde se ubicaba la popularmente conocida como 'escalera de Orive'. Por ello, el concejal socialista Mikel García Urquidi anunció que presentarán una moción en el próximo pleno ordinario –el próximo miércoles 26 de noviembre– para modificar el proyecto municipal de conexión entre la ribera renaturalizada del río Tirón y el casco histórico.

Según explicó en rueda de prensa, la actuación aprobada por el equipo de Gobierno «no permite la accesibilidad a diversos colectivos y contradice la normativa autonómica sobre accesibilidad universal», y recordó que todos los proyectos nuevos deben incluir la eliminación de barreras arquitectónicas.

El proyecto aprobado, que cuenta con un presupuesto de 984.277 euros, «es un itinerario peatonal que evidentemente discrimina», señaló. También, criticó que no se haya contado con participación ciudadana a pesar de tratarse de un proyecto de «gran magnitud» ya que la ejecución de las escaleras supone el 25% del total del proyecto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  3. 3 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  4. 4

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  5. 5

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe
  8. 8 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  9. 9

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  10. 10 Los barrios de El Cortijo, El Cubo y Valdegastea estrenan 33 kilómetros de red ciclopeatonal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PSOE de Haro critica la falta de un criterio «accesible» en las obras del Tirón

El PSOE de Haro critica la falta de un criterio «accesible» en las obras del Tirón