El PSOE de Haro critica la falta de un criterio «accesible» en las obras del Tirón Mikel García anunció que presentará una moción para modificar el proyecto municipal que sustituye la 'escalera de Orive' por otra

María Caro Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

El PSOE de Haro mostró su disconformidad con la construcción de una nueva escalera donde se ubicaba la popularmente conocida como 'escalera de Orive'. Por ello, el concejal socialista Mikel García Urquidi anunció que presentarán una moción en el próximo pleno ordinario –el próximo miércoles 26 de noviembre– para modificar el proyecto municipal de conexión entre la ribera renaturalizada del río Tirón y el casco histórico.

Según explicó en rueda de prensa, la actuación aprobada por el equipo de Gobierno «no permite la accesibilidad a diversos colectivos y contradice la normativa autonómica sobre accesibilidad universal», y recordó que todos los proyectos nuevos deben incluir la eliminación de barreras arquitectónicas.

El proyecto aprobado, que cuenta con un presupuesto de 984.277 euros, «es un itinerario peatonal que evidentemente discrimina», señaló. También, criticó que no se haya contado con participación ciudadana a pesar de tratarse de un proyecto de «gran magnitud» ya que la ejecución de las escaleras supone el 25% del total del proyecto.