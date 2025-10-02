Haro lanza una iniciativa con la que proyectará gratis dos películas al mes
Jueves, 2 de octubre 2025, 08:17
El Ayuntamiento de Haro ha lanzado la iniciativa Cine Fórum a través de la cuál se proyectarán, de manera gratuita, películas en el edificio ... María Díaz durante el último cuatrimestre de 2025.
Este proyecto cuenta con dos citas mensuales de cine dirigido al público joven y familiar y ya han compartido la cartelera de este mes de octubre.
Para el día 10 estará disponible la película 'La Receta Perfecta', que dará comienzo a las 20.00 horas. Asimismo, el día 24 la elegida ha sido 'Secretos de un crimen', también a la misma hora.
