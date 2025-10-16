'La vida por los cuernos' o cómo sobrevivir a una relación que agoniza aprendiendo del vino

Manu Aduna y Esther Jaurrieta presentan mañana en bodegas Tihom de Haro, en el Barrio de la Estación, a partir de las 19.00 ... horas, su libro 'La vida por los cuernos', una novela romántica ambientada en la ciudad jarrera, vertebrada en el desarrollo personal y la gestión de emociones. El argumento es fruto del trabajo de una escritora y un 'coach'. «Nuestro objetivo era acercar el 'coaching' a las personas que no saben lo que es –explicaba Jaurrieta, autora de la conocida novela 'Felizmente divorciada'–, que la gente se entere bien qué es».

La historia trata de una mujer que, inmersa en una relación, conoce a un coach, y este le irá aconsejando en las diferentes situaciones que tiene que le van surgiendo. «La idea es cómo afrontar situaciones de la vida cuando no sale como estaba prevista –indicaba–. Derrumbándote lo menos posible y extrayendo los aprendizajes necesarios para aplicarlos en ese momento».

Manu Aduna nació en Haro, aunque vive desde los cuatro años en Vitoria. «Un día hablando con Esther le dije una metáfora en torno al mundo del vino: cuando las viñas lloran tras el invierno, comienzan a brotar gotas de savia bruta que llegan a las ramas. En ese momento, el mundo aún no lo sabe, pero están a punto de salir los brotes verdes», detallaba. «Y así decidí juntar mi ciudad, el mundo del vino y el desarrollo personal, haciendo algo muy fácil de leer. Creo que podría escribir un libro técnico para mis alumnos, pero el reto era juntar pasiones», afirmó.

La entrada al acto es libre y comenzará a las 19.00 horas.