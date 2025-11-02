El PP de Haro afirma que el Gobierno regional no ha devuelto los fondos europeos

L. L. haro. Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:41

Tras las declaraciones del pasado viernes por parte del grupo socialista jarrero donde afirmaron que el rechazo al proyecto realizado durante la anterior legislatura para el centro de día suponía la pérdida de 6,9 millones de fondos europeos, el PP ha negado dicha devolución.

«El Gobierno regional no ha devuelto ningún fondo europeo y no se han devuelto porque dichos fondos no estaban asignados a una actuación concreta, sino que se trata de un depósito común para asignar posteriormente a varios proyectos, como así ha sucedido con el incremento del número de plazas en centros de Calahorra, Arnedo y Uruñuela», han explicado.

De esta manera, han calificado las declaraciones de la portavoz Naiara Hernáez como «falsas» y han declarado que se trata de un «profundo desconocimiento de la situación».