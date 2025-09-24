LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Corporación municipal durante el pleno municipal celebrado en el Ayuntamiento de Haro. M. C.
Haro

El pleno municipal de Haro termina pidiendo respeto para todos en las sesiones

También se aprobaron los dos festivos locales, el Día de San Felices y el Día de La Vega, y se aprobaron tarifas de uso de instalaciones deportivas

María Caro

María Caro

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:38

El pleno municipal ordinario celebrado en Haro comenzó con los asuntos del día, entre los que se dio el visto bueno a las nuevas tarifas de uso de las instalaciones deportivas.

También se adjudicó el servicio de ayuda a domicilio a la empresa Inneria Social y se aprobó la modificación de un complemento específico de oficial y guardia de Policía Local.

Además, se establecieron los días festivos locales para el año 2026 el 25 de junio, jueves, día de San Felices, y el día 8 de septiembre, martes, festividad de la Virgen de la Vega.

«Trabaja poco y se apropia del trabajo de los demás», señaló la alcaldesa a Laura Vidaurre tras solicitar una pista de voley

En el turno de las mociones, la concejala Laura Vidaurre presentó una moción instando al equipo de Gobierno a construir una pista de voley. «Actualmente la práctica del vóley de manera recreativa es muy limitada debido a la ausencia de instalaciones adecuadas al aire libre», señaló. La moción no salió adelante.

La portavoz del PSOE, Naiara Hernáez, recordó la importancia del impulso del deporte y especialmente del voleibol. Iván Rivera, de Vox, cuestionó si el Ayuntamiento de Haro será capaz de mantener tantas instalaciones deportivas en perfecto estado.

Por su parte, el concejal Borja Merino recordó que es un tema tratado en comisión y no «para ponerse medallas». En el mismo sentido, el edil Luis Salazar manifestó que es algo que está previsto para el año 2026, así como una zona de voley playa.

«Gracias al Ayuntamiento y con el apoyo del Gobierno de La Rioja se están llevando unas obras sin precedentes para la práctica deportiva, en especial del voley», recordó la alcaldesa Guadalupe Fernández. «Trabaja poco y se apropia del trabajo de los demás», le señaló a Laura Vidaurre.

También, el grupo municipal socialista solicitó una declaración institucional de condena del genocidio en la Franja de Gaza, «Instamos al Gobierno de España y a la Unión Europea a suspender la cooperación militar y la ruptura de relaciones institucionales y comerciales, culturales y de inversión con Israel», enunció su concejal Mikel García Urquidi, entre otras propuestas. Una moción que decayó, ya que Ciudadanos y Vox manifestaron que su voto sería a favor si el tono fuese más neutral.

También, la concejala independiente Laura Vidaurre presentó otra moción instando al equipo de Gobierno al mantenimiento, limpieza y seguridad de los parques infantiles. Pero no fue aprobada.

Por último, Por La Rioja presentó una moción «para condenar el uso partidista de la violencia de género e instar a la Corporación a elaborar una declaración institucional de buenas prácticas en el debate político», que hacía referencia a la falta de respeto que protagonizó frente a la alcaldesa en el último pleno (como reconoció y se disculpó).

Sesión que abandonó Laura Vidaurre por considerar «una falta de respeto» hacia ella. Por su parte, Naiara Hernáez le recordó que esa conducta se había producido más veces e incluso en las comisiones por parte del equipo de Gobierno «tanto a hombres como a mujeres, y el respeto debe ser de todos hacia todos».

