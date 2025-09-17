Continúa abierto el plazo de inscripciones para la Gladiators Day del 27 de septiembre en Haro

Este 27 de septiembre regresa a Haro una nueva edición de la prueba Gladiators Day. Esta constará de un recorrido de 8 kilómetros y ... contará con 35 obstáculos entre muros, reptas, vuelos, saltos, cargas, agua y barro. Esta carrera, que reunió el año pasado a unos 300 participantes, pertenece al circuito de la Liga Nacional de OCRA España y es clasificatoria para la Northern League en sus categorías élite y popular.

De esta manera, la prueba se celebrará el sábado por la mañana con las primeras tandas de salida a las 10.00 horas. Y por la tarde se organizará una Gladiators Kids, una carreras para los gladiadores y gladiadoras más pequeños de la casa.

Las inscripciones, que llevan abiertas desde el pasado 1 de abril, continúan estando disponibles y concluirán el próximo 25 de septiembre a las 23.59 horas. Estas se pueden realizar siguiendo el siguiente enlace https://www.gladiatorsday.com/ donde será necesario seleccionar una categoría con su correspondiente tarifa.

Podrán participar todos los 'gladiadores' que tengan 14 años cumplidos el día de la prueba. Los menores de edad podrán competir bajo consentimiento por escrito de tutores legales.

Asimismo, los dorsales se entregarán el viernes 26 y el mismo día de la carrera. Desde la organización informarán más adelante sobre el lugar de recogida del mismo. Para poder recoger el dorsal se deberá presentar el resguardo de inscripción o una copia del DNI.