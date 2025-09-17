LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participante de la Gladiators Day de la pasada edición. María Caro

Continúa abierto el plazo de inscripciones para la Gladiators Day del 27 de septiembre en Haro

La prueba constará de un recorrido de 8 kilómetros y contará con 35 obstáculos entre muros, reptas, saltos y cargas

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:10

Este 27 de septiembre regresa a Haro una nueva edición de la prueba Gladiators Day. Esta constará de un recorrido de 8 kilómetros y ... contará con 35 obstáculos entre muros, reptas, vuelos, saltos, cargas, agua y barro. Esta carrera, que reunió el año pasado a unos 300 participantes, pertenece al circuito de la Liga Nacional de OCRA España y es clasificatoria para la Northern League en sus categorías élite y popular.

