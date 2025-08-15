La pista polideportiva de El Mazo se terminará «a principios de otoño»

La pista polideportiva, cuyas obras comenzaron hace dos semanas en El Mazo, estará finalizada «al 100% a principios de otoño», según aseguró el Ayuntamiento de Haro a través de sus redes sociales.

«La construcción de esta pista pretende ser un complemento al parque infantil para niños de mayor edad y adolescentes», señalaron.

Se suma así en la oferta de ocio de la zona a la pista de patinaje existente y la zona de juegos, en la que se han producido reparaciones en los últimos días, además del campo de hierba artificial, cuya ejecución se encuentra avanzada.

La empresa encargada de suministrar los materiales necesarios e instalar la nueva pista polideportiva en el parque de El Mazo es Euronix Metal SL, intervención que contará con una importe de 18.142 euros, IVA incluido.

