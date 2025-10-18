Haro arrancará hoy con un paseo las XXXI Jornadas Micológicas
Sábado, 18 de octubre 2025, 10:37
La XXXI edición de las Jornadas Micológicas Jarreras comenzará hoy con un paseo por el coto de Barrio, Álava, con la presencia de los ... micólogos Luis Abadía, Juan Cruz, Manuel Merino y Verónica Díaz.
Esta actividad arrancará a las 08.00 horas desde la Escuela de Idiomas y el resto continuarán el próximo fin de semana con la recolección de especies el sábado 25 y al día siguiente la exposición de ejemplares clasificados y la degustación.
