LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edición anterior de las Jornadas Micológicas de Haro. M.C.

Haro arrancará hoy con un paseo las XXXI Jornadas Micológicas

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:37

Comenta

La XXXI edición de las Jornadas Micológicas Jarreras comenzará hoy con un paseo por el coto de Barrio, Álava, con la presencia de los ... micólogos Luis Abadía, Juan Cruz, Manuel Merino y Verónica Díaz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  4. 4

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Haro arrancará hoy con un paseo las XXXI Jornadas Micológicas

Haro arrancará hoy con un paseo las XXXI Jornadas Micológicas