Pablo Simón analiza el rumbo de la izquierda esta tarde en Haro

María Caro Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:45 Comenta Compartir

El politólogo, comentarista político y profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, protagoniza esta tarde la conferencia 'Qué sucede a la izquierda'. El acto se celebrará en el Centro Fundación Caja Rioja Haro a las 19.30 horas, y está incluido en el ciclo 'La sociedad a debate'. Simón es colaborador en varios medios de comunicación como el periódico El País, la revista Jot Down, los canales La Sexta y Televisión Española, o la emisora Cadena SER. La entrada es libre hasta completar aforo.

Temas

Haro