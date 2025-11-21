LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Pablo Simón analiza el rumbo de la izquierda esta tarde en Haro

María Caro

María Caro

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

El politólogo, comentarista político y profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, protagoniza esta tarde la conferencia 'Qué sucede a la izquierda'. El acto se celebrará en el Centro Fundación Caja Rioja Haro a las 19.30 horas, y está incluido en el ciclo 'La sociedad a debate'. Simón es colaborador en varios medios de comunicación como el periódico El País, la revista Jot Down, los canales La Sexta y Televisión Española, o la emisora Cadena SER. La entrada es libre hasta completar aforo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  6. 6 El nuevo consultorio médico de Fuenmayor se paraliza para cambiar su ubicación
  7. 7 Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
  8. 8 Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
  9. 9 El invierno asoma con las primeras nevadas
  10. 10 La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pablo Simón analiza el rumbo de la izquierda esta tarde en Haro