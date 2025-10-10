LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Señalización en la entrada a la calle Industria, ayer. M. C.

Varias calles de Haro se encuentran inmersas en un programa de asfaltado

Las obras, adjudicadas a la empresa Riojana de Asfaltos por 229.000 euros, tienen un plazo de ejecución de 21 días

María Caro

María Caro

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:08

Comenta

Diferentes calles de la ciudad de Haro albergan durante este mes un programa de trabajos de fresado y asfaltado, según anunció el Ayuntamiento, que ... se desarrollará en varios puntos a lo largo de las próximas semanas. «Se trata de una intervención que busca mejorar el estado del pavimento y la seguridad vial», señalaron fuentes municipales. La empresa adjudicataria es Riojana de Asfaltos SA y el valor estimado del contrato es de 229.000 euros. Cuenta con un plazo de ejecución de 21 días.

