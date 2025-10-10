Varias calles de Haro se encuentran inmersas en un programa de asfaltado

Diferentes calles de la ciudad de Haro albergan durante este mes un programa de trabajos de fresado y asfaltado, según anunció el Ayuntamiento, que ... se desarrollará en varios puntos a lo largo de las próximas semanas. «Se trata de una intervención que busca mejorar el estado del pavimento y la seguridad vial», señalaron fuentes municipales. La empresa adjudicataria es Riojana de Asfaltos SA y el valor estimado del contrato es de 229.000 euros. Cuenta con un plazo de ejecución de 21 días.

Las calles afectadas por el programa de mejora incluyen Donantes de Sangre, La Magdalena, Santa Lucía e Industria.

Por ello, se efectuarán cortes y desvíos principales a lo largo de los siguientes tramos durante los próximos días: se cortará la calle Donantes de Sangre desde la calle La Magdalena hasta la Avenida Juan Carlos I; la calle Santa Lucía, en su primer tramo, desde la calle Domingo Hergueta hasta la Rotonda de avenida Juan Carlos I.

El acceso a garajes en las zonas afectadas estará limitado y solo se permitirá en dirección a los mismos durante las labores de fresado.

Los vehículos procedentes de la calle Santa Lucía en dirección a avenida Juan Carlos I serán desviados por las calles Domingo Hergueta y Donantes de Sangre.

Las obras en el tramo comprendido entre La Ventilla y calle Mediodía se realizarán también mediante fresado y posterior asfaltado.

El acceso a la calle Santa Lucía en este tramo podrá realizarse alternativamente por la calle La Magdalena y por la Rotonda de la avenida Juan Carlos I.

Por último se realizarán los trabajos en la calle Industria. En esta vía, las obras se ejecutarán por carriles con tráfico alternativo regulado por peones señalistas, minimizando el impacto del corte total.

Estas obras de mejora de las calles de la ciudad se suman a la recién terminada intervención en la calle Mediodia.