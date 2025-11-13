Sergio Pereda (Haro, 2003) es un joven escritor jarrero que acaba de publicar su segunda novela. El título se encuentra inmerso en la época ... otoñal riojalteña, 'La vendimia roja' y se presentará este sábado en la sala Faro del Palacio de Bendaña, a las 19.00 horas, de la mano del periodista Gabriel Rivera.

– Es muy joven y ya cuenta con dos publicaciones. ¿Por qué y en qué momento comenzó a escribir?

– Empecé bastante joven, te diría que aproximadamente a los doce años. En ese entonces escribía para desahogarme, para salir de mi mundo y adentrarme en uno creado a mi imagen y semejanza. Ahora, los motivos son otros, aunque conservo la esencia de aquel entonces: liberar mi mente. Los dos primeros libros que publiqué eran ideas que tenía desde hace años, pero que no sabía formular.

– ¿Cuál es el argumento de la última novela cuyo título, además, encaja tan bien en esta época?

– En el aislado pueblo de Haro, el inspector Raúl Morales investiga el asesinato de una mujer en una antigua bodega familiar. Lo que comienza como un crimen rutinario pronto se convierte en una búsqueda que desentierra secretos ancestrales, pactos oscuros y una maldición que ha marcado a generaciones. Entre el peso del pasado y las sombras del presente, Raúl descubrirá que su propio destino está ligado al misterio... y que la verdad puede tener un precio más alto de lo que imagina.

– ¿Por qué la ha ambientado en Haro?

– Cuando comencé a escribir, siempre quise hacer algo relacionado con Haro; al final, las raíces son importantes. Esta vez quise dejar Raven's Hollow, donde empecé, para rendir homenaje al lugar que me vio crecer.

– ¿Por qué se ha decantado por el género del misterio y la novela fantástica? ¿Será también la temática de sus próximas publicaciones?

– No sabría definirlo con exactitud; me gusta improvisar e indagar en distintos géneros. Cuando comencé a escribir, opté por este porque siempre me ha atraído desde pequeño. Lo que más disfruto es mantener al lector en vilo, jugar con la tensión y la incertidumbre hasta el final.

«Disfruto manteniendo al lector en vilo, y jugar con la tensión y la incertidumbre hasta el final de la historia»

– Ahora que ha cogido impulso, ¿está trabajando ya en la próxima novela?

– Si, tengo varios proyectos empezados, en muchas ocasiones los comienzo y los dejo a la mitad para continuarlos cuando estoy inspirado.

– ¿Y en ellos cambiará de registro?

– Te podría adelantar que quiero dejar de lado lo 'sobrenatural', al menos por esta vez, e indagar un poco en el género de terror, que también me gusta mucho.