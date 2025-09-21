Nace Acampada por Palestina Haro, que promueve un concierto y una lectura participativa
Haro
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:03
Se ha constituido en la ciudad jarrera un nuevo colectivo bajo el nombre Acampada por Palestina Haro formado por cerca de cuarenta personas. Según ... explican, su propósito es unir voces, voluntades y acciones en apoyo del pueblo palestino, promoviendo la justicia, la paz, la libertad y el respeto internacional de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.
Durante el disparo del cohete de las fiestas de la Vega colocaron una mesa informativa y han destacado su «gran acogida» por lo que ya tienen planeadas dos nuevas iniciativas. Por un lado, un concierto solidario, con la fecha todavía por definir, a cargo de Elena Aranoa en el teatro Bretón. Y, en segundo lugar, una lectura participativa en la plaza de la Paz el domingo 19 de octubre a las 12.30 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.