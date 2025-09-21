LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Haro

Nace Acampada por Palestina Haro, que promueve un concierto y una lectura participativa

Laura Lezana

Laura Lezana

Haro

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:03

Se ha constituido en la ciudad jarrera un nuevo colectivo bajo el nombre Acampada por Palestina Haro formado por cerca de cuarenta personas. Según ... explican, su propósito es unir voces, voluntades y acciones en apoyo del pueblo palestino, promoviendo la justicia, la paz, la libertad y el respeto internacional de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.

