Lista de espera para participar en el Rosario de Faroles de Haro

La Cofradía de la Virgen de la Vega de Haro realizó un llamamiento la semana pasada porque necesitaban participantes para llevar a cabo la ... procesión más importante del día de la Patrona de Haro. Sin embargo, en pocos días cubrieron las 185 plazas de portadores y portadoras e incluso hay lista de espera, como confirmaba ayer el secretario de la entidad, Javier Garrido. Y es que el Rosario de Cristal es una de las señas de identidad de las tradiciones, cultura y religiosidad de Haro y forma parte del patrimonio material e inmaterial de todos los jarreros. Además, desde el año 1999 es una Fiesta Declarada de Interés Turístico Regional por el Gobierno de La Rioja.

La procesión del 'Suntuosísimo Rosario de Faroles de Cristal' se celebró por primera vez el 8 de septiembre de 1918.

El Rosario de Faroles de Cristal actualmente está compuesto por 10 carrozas-farol y 141 faroles de mano de diferente formato. Entre las diez carrozas-farol hay 9 carrozas: Gran Cruz de inicio (que aparece en el cartel de fiestas de este año), Anunciación, Misterio Infantil Gozoso, 5 carrozas de los misterios dolorosos, Salve, y una es la Carroza Trono de la Virgen.

De los 141 faroles de mano, hay de distintos tipos en función de la oración o jaculatoria: el que representa el Padre Nuestro, Glorias, Ave Marías, Kyries, Letanias, Agnus Dei y Faroles de cierre.

La procesión se celebrará, como cada 8 de septiembre, desde las 20.30 horas, cuando partirá desde la Basílica de la Vega.

«Este año celebramos el 50 aniversario de la Ofrenda Floral –recordaba el mayordomo de la Cofradía, Juan Gómez–, que antecederá en la jornada a la procesión. Es el tercer rosario más antiguo de los que procesionan».