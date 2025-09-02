LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de la procesión del Rosario de Faroles de hace dos años. DONÉZAR

Lista de espera para participar en el Rosario de Faroles de Haro

La Cofradía de la Virgen de la Vega realizaba un llamamiento hace unos días para cubrir los 185 puestos de portador necesarios

María Caro

María Caro

Martes, 2 de septiembre 2025, 08:01

La Cofradía de la Virgen de la Vega de Haro realizó un llamamiento la semana pasada porque necesitaban participantes para llevar a cabo la ... procesión más importante del día de la Patrona de Haro. Sin embargo, en pocos días cubrieron las 185 plazas de portadores y portadoras e incluso hay lista de espera, como confirmaba ayer el secretario de la entidad, Javier Garrido. Y es que el Rosario de Cristal es una de las señas de identidad de las tradiciones, cultura y religiosidad de Haro y forma parte del patrimonio material e inmaterial de todos los jarreros. Además, desde el año 1999 es una Fiesta Declarada de Interés Turístico Regional por el Gobierno de La Rioja.

