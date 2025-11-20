Lácteos Martínez consigue una medalla 'Súper Oro' en los World Cheese Awards

María Caro Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:38 Comenta Compartir

La empresa jarrera Lácteos Martínez suma, un año más, una larga lista de premios en la 37ª edición de los prestigiosos reconocimientos World Cheese Awards, uno de los más importantes del sector del queso a nivel mundial.

Este año el Queso de Mezcla Curado Etiqueta Roja Premio Alimentos de España 2023, ha sido galardonado con una medalla Súper Oro, el máximo reconocimiento en esta cumbre quesera que, en 2026, tendrá lugar en Córdoba.

Además, la quesería riojana ha recibido 7 galardones más. Las Medallas de Plata han sido otorgadas al Queso de Cabra Semicurado D.O.P. Queso Camerano; el Queso de Cabra Semicurado Los Cameros; el Queso de Mezcla al Romero Los Cameros; el Queso de Mezcla Semicurado Los Cameros; el Queso de Oveja Curado Los Cameros y el Oveja Añejo Señorío de Cameros. No menos relevante es el bronce otorgado al Queso de Cabra Curado D.O.P. Queso Camerano.

Premios que se suman a a los numerosos reconocimientos que la empresa familiar harense ha recibido a lo largo de 17 ediciones consecutivas celebradas de estos premios mundiales.

