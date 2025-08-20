La Cofradía de Nuestra Señora de la Vega de Haro aprobó el pasado viernes 15 de agosto el nombramiento de su nuevo mayordomo: Juan Gómez ... Blanco, quien lleva ligado a esta entidad desde muy joven y que mantendrá este puesto durante dos años.

– ¿Qué fue lo que le motivó a formar parte de esta cofradía?

– El motivo principal es la devoción a nuestra patrona: la Virgen de la Vega. Ella es un pilar muy importante en mi vida, al igual que para muchos jarreros y no jarreros. Y, de alguna manera, es una forma de compensarle por lo mucho que le debo. Y, por otra parte, dar servicio y continuidad a la cofradía.

– ¿Qué sintió cuando le nombraron mayordomo?

– Mucha alegría, agradecimiento y satisfacción por la confianza depositada en mí. Y bueno, es un honor representar a esta cofradía que cuenta con más de 470 años.

– ¿Cómo va a abordar este papel?

– Con mucha ilusión, esfuerzo y con compromiso. Contando, por supuesto, con la Junta de Gobierno y con su respaldo que es imprescindible. Así como su gran experiencia, sin ella desde luego no sería posible. Al final es un puesto en el que te conviertes en el representante de la cofradía y por ello hay que abordarlo con mucha responsabilidad.

– ¿Qué proyectos le gustaría llevar a cabo durante su mandato?

– Los proyectos son varios y algunos de ellos los hemos denominado 'de largo recorrido' debido a que por su dimensión y alcance económico los abordaremos con tiempo. Y por ello, nos gustaría llevar a cabo la reparación y sustitución de las vidrieras que se encuentran dañadas para preservar la integridad de la basílica. Por otra parte, la adaptación y automatización de la cancela de entrada, mejorando así la accesibilidad a personas con dificultad. Por otra parte, la mejora del sistema de la iluminación interior de la basílica y mejorar o restaurar o sustituir la balaustrada del triforio. Es esa balconada que hay en la parte alta que tiene muchos años y tenemos que valorar qué es lo que hay que hacer con ella. Y luego también nos gustaría instalar un ambón de mármol que esté en armonía con el estilo del altar, manteniendo la estética y con los materiales del altar.

– ¿Hay algún proyecto que quiera continuar?

– Sí, vamos a continuar con varios realizados por antiguos mayordomos como el proyecto solidario para este bienio 25-26 que lleva siendo ya otros años en favor de los más desfavorecidos. Por otra parte continuaremos con el proyecto de mejora del Belén Monumental de la basílica. Y también seguiremos insistiendo y trabajando ante las diferentes administraciones públicas sobre el tema de la sobrepoblación de palomas que tenemos en los aleros y tejados de la basílica.