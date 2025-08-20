LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Gómez tras su elección como mayordomo en la basílica. LR

Juan Gómez | Mayordomo

«Es un honor representar a una cofradía que nació hace más de 470 años»

El nuevo mayordomo de la Cofradía de La Vega de Haro presenta los proyectos que realizará durante los dos años que permanecerá en el puesto

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:14

La Cofradía de Nuestra Señora de la Vega de Haro aprobó el pasado viernes 15 de agosto el nombramiento de su nuevo mayordomo: Juan Gómez ... Blanco, quien lleva ligado a esta entidad desde muy joven y que mantendrá este puesto durante dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  2. 2 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  7. 7

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  8. 8

    Una lealtad que se paga con el abandono
  9. 9

    «Como riojanos, lo último que queremos es que se tenga que devolver el dinero»
  10. 10

    El futuro da muchas vueltas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Es un honor representar a una cofradía que nació hace más de 470 años»

«Es un honor representar a una cofradía que nació hace más de 470 años»