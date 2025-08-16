Juan Gómez Blanco, nuevo mayordomo de la Cofradía de La Virgen de La Vega de Haro
Durante la asamblea, el nuevo mayordomo explicó los proyectos que desde la cofradía y su junta de gobierno quieren llevar adelante
Sábado, 16 de agosto 2025, 08:53
La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Vega de Haro aprobó ayer en su asamblea general el nombramiento de su nuevo mayordomo: ... Juan Gómez Blanco. El abad-párroco continúa siendo Javier Osés Zorzano. Les acompañan en la directiva la procuradora Ana Rosales Zanza, los viceprocuradores Javier Angulo Martínez y Laura Revuelta Sáenz.
Como camarera mayor, Carmen Aduna Luzuriaga; secretario, Javier Garrido Oñate; tesorera, Mª Ángeles Canta Bañares; y clavero, Enrique Barrasa Sáez, entre otros.
Durante la asamblea, el nuevo mayordomo explicó los proyectos que desde la cofradía y su junta de gobierno quieren llevar adelante «con el máximo empeño e ilusión» durante el próximo año.
«En primer lugar, nos ocuparemos de la preparación, ya estamos en ello, de las próximas celebraciones en honor a nuestra madre la Virgen de la Vega. Ella es la absoluta protagonista de nuestra razón de ser y de nuestra fe».
Además, anunció diferentes proyectos como la reparación y sustitución de las vidrieras que se encuentren dañadas, preservando la integridad de la basílica; la adaptación y automatización de la cancela de entrada; la mejora del sistema de iluminación interior de la basílica, realzando su valor arquitectónico y espiritual; la mejora, restauración o sustitución de la balaustrada del triforio o la instalación de un ambón de mármol, que esté en armonía con el estilo del altar o la mejora del belén monumental de la basílica.
