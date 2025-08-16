Juan Gómez Blanco, nuevo mayordomo de la Cofradía de La Virgen de La Vega de Haro

La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Vega de Haro aprobó ayer en su asamblea general el nombramiento de su nuevo mayordomo: ... Juan Gómez Blanco. El abad-párroco continúa siendo Javier Osés Zorzano. Les acompañan en la directiva la procuradora Ana Rosales Zanza, los viceprocuradores Javier Angulo Martínez y Laura Revuelta Sáenz.

Como camarera mayor, Carmen Aduna Luzuriaga; secretario, Javier Garrido Oñate; tesorera, Mª Ángeles Canta Bañares; y clavero, Enrique Barrasa Sáez, entre otros.

Durante la asamblea, el nuevo mayordomo explicó los proyectos que desde la cofradía y su junta de gobierno quieren llevar adelante «con el máximo empeño e ilusión» durante el próximo año.

«En primer lugar, nos ocuparemos de la preparación, ya estamos en ello, de las próximas celebraciones en honor a nuestra madre la Virgen de la Vega. Ella es la absoluta protagonista de nuestra razón de ser y de nuestra fe».

Además, anunció diferentes proyectos como la reparación y sustitución de las vidrieras que se encuentren dañadas, preservando la integridad de la basílica; la adaptación y automatización de la cancela de entrada; la mejora del sistema de iluminación interior de la basílica, realzando su valor arquitectónico y espiritual; la mejora, restauración o sustitución de la balaustrada del triforio o la instalación de un ambón de mármol, que esté en armonía con el estilo del altar o la mejora del belén monumental de la basílica.