Una chica observa la exposición colectiva Hermanamiento Artistas Jarreros y Jerezanos en Muga. M. C.

Jerez acoge desde hoy los actos de hermanamiento con Haro

El acto de la firma oficial estará presidido por las alcaldesas de ambos municipios y representantes del Gobierno andaluz

María Caro

María Caro

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:32

Después de varios días intensos en actividades y catas con motivo del hermanamiento entre Haro y Jerez de la Frontera en la Capital del ... Rioja, los actos se trasladan desde hoy hasta el domingo a la ciudad andaluza. El programa se enmarca en las Fiestas de la Vendimia de Jerez, declaradas de Interés Turístico Internacional, y contará con un variado calendario de actos oficiales, artísticos, gastronómicos y enológicos. Hoy comenzarán en el Cabildo con el acto oficial de hermanamiento presidido por las alcaldesas Guadalupe Fernández y María José García-Pelayo, que contará con la intervención del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela. El protocolo incluirá la firma del acuerdo, intercambio de regalos y firma en el Libro de Honor por parte de la alcaldesa de Haro.

