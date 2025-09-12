Jerez acoge desde hoy los actos de hermanamiento con Haro El acto de la firma oficial estará presidido por las alcaldesas de ambos municipios y representantes del Gobierno andaluz

Después de varios días intensos en actividades y catas con motivo del hermanamiento entre Haro y Jerez de la Frontera en la Capital del ... Rioja, los actos se trasladan desde hoy hasta el domingo a la ciudad andaluza. El programa se enmarca en las Fiestas de la Vendimia de Jerez, declaradas de Interés Turístico Internacional, y contará con un variado calendario de actos oficiales, artísticos, gastronómicos y enológicos. Hoy comenzarán en el Cabildo con el acto oficial de hermanamiento presidido por las alcaldesas Guadalupe Fernández y María José García-Pelayo, que contará con la intervención del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela. El protocolo incluirá la firma del acuerdo, intercambio de regalos y firma en el Libro de Honor por parte de la alcaldesa de Haro.

Posteriormente, se inaugurará el Mural del Hermanamiento, la Farola del Hermanamiento en la calle Manuel María González y se celebrará un encuentro gastronómico en el Tabanco El Pasaje, con degustación de productos riojanos y jerezanos. El vino, protagonista Además de otras actividades, el vino será protagonista a través de cuatro catas cruzadas, impulsado por la Ruta del Vino de Rioja Alta y el Brandy del Marco de Jerez, en el que bodegas de Haro y Jerez compartirán escenario y vinos: Lustau y Martínez Lacuesta; Cayetano del Pino y Ramón Bilbao; Valdespino y Valenciso; Viña Santa Petronila y Muga, de carácter solidario a favor del Proyecto Flora de la Fundación Entreculturas.

