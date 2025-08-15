Los Jardines de la Vega se llenan de ofertas con una nueva edición de Haro Stock

Los Jardines de la Vega de Haro ya acogen una nueva edición de la feria de oportunidades Haro Stock, una de las citas más ... concurridas del verano.

La inauguración oficial se celebró ayer por la tarde, con la afluencia de centenares de visitantes, y permanecerá en este tradicional enclave jarrero hasta el sábado 16. Hoy y mañana sábado abrirá desde las 10.30 a las 13.30 y de 19.00 a 21.30 horas.

En su inauguración, fueron muchos los clientes que se acercaron a disfrutar de esta nueva cita con el comercio local, en la que se puede encontrar una amplia variedad de productos, desde moda de adulto y niños, papelería, óptica, relojería, joyería e incluso equipaciones y accesorios del club Haro Deportivo o el Haro Rioja Voley, los principales equipos de la ciudad en competición.

Hoy y mañana, sábado, permanecerá abierta desde las 10.30 a las 13.30 horas y de 19.00 a 21.30 horas por la tarde

Y es que las empresas participantes este año son Ahorro Direct, Cambio, Muy Mía, Boutique II, Bolero, Alma, Óptica Fernández, Óptica Relojería Santamaría, Estilo, Papel y Tijera, Matilde, y las entidades deportivas de la ciudad Haro Deportivo y Haro Rioja Voley.

Convenio

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de Espectáculos Krossko y el Ayuntamiento de Haro y está organizada por la Asociación Comercial Haro Stock, que cuenta con un convenio con el Consistorio para organizar esta y otras actividades a lo largo del año.

La feria de oportunidades jarrera se ubica en este céntrico espacio de la localidad desde el año 2022, a donde llegó después de mantener su ubicación unos años en la plaza de la Paz.

Sin embargo, los jardines ya albergaron los puestos hace años y regresaron a ellos al tratarse de un espacio de tránsito habitual por su cercanía a un espacio comercial y especialmente por el amplio espacio con el que cuentan.

Una cita ya obligada para jarreros y visitantes, que cada año tienen más presencia en ella.