En el IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro se puede obtener más información sobre el curso. M.C.
Haro

Abierto el plazo para inscribirse en el Centro de Personas Adultas de Rioja Alta

María Caro

María Caro

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:09

El Centro de Educación de Personas Adultas de Rioja Alta ha abierto el período de inscripciones, que permanecerá durante todo el mes de septiembre. Este ... año entre los cursos presenciales se encuentran Enseñanzas Iniciales I y II, Español para inmigrantes, Inglés en diferentes niveles, preparación para las pruebas libres para la obtención del título de Grado en ESO y Competencias Clave N2, Introducción a la Informática y Ofimática, Tertulias dialógicas y taller de memoria. Además, cuenta con cursos no presenciales Aula mentor, que ofrece Contabilidad, Fotografía, geriatría y gestión de pymes, entre otras.

