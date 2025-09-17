Abierto el plazo para inscribirse en el Centro de Personas Adultas de Rioja Alta
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:09
El Centro de Educación de Personas Adultas de Rioja Alta ha abierto el período de inscripciones, que permanecerá durante todo el mes de septiembre. Este ... año entre los cursos presenciales se encuentran Enseñanzas Iniciales I y II, Español para inmigrantes, Inglés en diferentes niveles, preparación para las pruebas libres para la obtención del título de Grado en ESO y Competencias Clave N2, Introducción a la Informática y Ofimática, Tertulias dialógicas y taller de memoria. Además, cuenta con cursos no presenciales Aula mentor, que ofrece Contabilidad, Fotografía, geriatría y gestión de pymes, entre otras.
A partir de 16 años
Los cursos están destinados a mayores de 18 años o de 16 si tienen contrato laboral. Para la inscripción será necesario presentar el DNI, tarjeta de residencia o pasaporte.
Los interesados pueden obtener más información en los propios centros donde se realizarán las inscripciones: en el IES Valle del Oja en el caso de Santo Domingo y en el IES Manuel Bartolomé Cossío en el de Haro. El horario es de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 y viernes de 10.00 a 14.00 horas.
