Comienzan las tareas de renaturalización de las riberas del río Tirón en Haro

Las obras de la primera fase del proyecto 'Renaturalización de la ribera del Tirón y conexión blanda entre el casco urbano y el barrio de ... la Estación del plan Haro Wine Tourism & Talent' han comenzado. El Ayuntamiento adjudicó el contrato de la fase inicial del proyecto a Obras de Construcción e Instalaciones SA (Ocisa) por un total de 981.950 euros. La dirección de obra estará a cargo de Ratio Ingenieros, que llevará a cabo un seguimiento semanal in situ de las tareas para garantizar la correcta ejecución.

«Estamos muy contentos de que hayan iniciado las obras de renaturalización de la ribera del Tirón, un proyecto que va a transformar esta zona de la ciudad integrando el río en una zona de ribera muy disfrutable y sostenible, y un acercamiento del Barrio de la Estación al Casco Histórico de la ciudad facilitando el flujo de personas entre ambos», señaló el concejal Rafael García.

El pasado mes de mayo, el Consistorio jarrero aprobó las fases uno y dos de este proyecto, que había sido adjudicado a principios de año a la firma Ratio Ingenieros por algo más de 96.000 euros.

La empresa tenía que presentar un diseño cuya ejecución no excediera un presupuesto base de licitación de 1,4 millones de euros. Con este proyecto, el Ayuntamiento quiere transformar varios espacios clave del municipio bajo una visión unificada que integra el cuidado ambiental, el confort climático y la promoción del enoturismo.

Red de recorridos verdes

La primera fase de las obras contempla la renaturalización del espacio público del antiguo campo de fútbol, la restauración de la ladera y reacondicionamiento y mejora de la escalera de conexión entre la calle San Felices y la pasarela de acceso al Barrio de la Estación de Haro. Dentro de esta parte se encuentra el proyecto de una escalera para conectar la zona de El Ferial y el casco antiguo.

Según el documento del proyecto firmado por Ratio Ingenieros, la segunda fase incluye la creación de un parque naturalizado junto a la ribera del río, una restauración ambiental de la ribera del Tirón, así como la creación de una «red de recorridos verdes peatonales y ciclistas a lo largo del parque para conectar con el Barrio de la Estación la senda fluvial del río Tirón, las calles Navarra e Ingenieros del MOPU y el nuevo espacio estancial junto a las edificaciones preexistentes denominado terraza», según el documento presentado.