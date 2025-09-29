LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Situación actual de la ribera del Tirón junto al desmantelado campo de fútbol de hierba artificial. M. C.

Comienzan las tareas de renaturalización de las riberas del río Tirón en Haro

La primera fase ha sido adjudicada a la empresa Ocisa por 981.950 euros y la dirección de obra estará a cargo de Ratio Ingenieros

María Caro

María Caro

Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:40

Las obras de la primera fase del proyecto 'Renaturalización de la ribera del Tirón y conexión blanda entre el casco urbano y el barrio de ... la Estación del plan Haro Wine Tourism & Talent' han comenzado. El Ayuntamiento adjudicó el contrato de la fase inicial del proyecto a Obras de Construcción e Instalaciones SA (Ocisa) por un total de 981.950 euros. La dirección de obra estará a cargo de Ratio Ingenieros, que llevará a cabo un seguimiento semanal in situ de las tareas para garantizar la correcta ejecución.

