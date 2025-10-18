LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Homenaje a los agentes de Haro que ayudaron durante la dana

Laura Lezana

Laura Lezana

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:40

Comenta

El municipio valenciano de Bétera ha sido el escenario en el que han participado la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y varios miembros de la Policía Local jarrera en homenaje a los cuerpos de seguridad y voluntarios que prestaron ayuda durante la dana que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.

La edil ha recordado los esfuerzos de coordinación así como la labor de los agentes que se desplazaron hasta las áreas más afectadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  4. 4

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Homenaje a los agentes de Haro que ayudaron durante la dana