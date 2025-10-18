Homenaje a los agentes de Haro que ayudaron durante la dana

Laura Lezana Sábado, 18 de octubre 2025, 10:40 Comenta Compartir

El municipio valenciano de Bétera ha sido el escenario en el que han participado la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y varios miembros de la Policía Local jarrera en homenaje a los cuerpos de seguridad y voluntarios que prestaron ayuda durante la dana que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024.

La edil ha recordado los esfuerzos de coordinación así como la labor de los agentes que se desplazaron hasta las áreas más afectadas.