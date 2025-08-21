El historiador Fernando de la Fuente presenta su nuevo libro 'Temas Jarreros VII'

Laura Lezana Jueves, 21 de agosto 2025, 08:26 Comenta Compartir

El historiador Fernando de la Fuente presentó ayer en la bodega Martínez Lacuesta su nuevo libro 'Temas Jarreros VII', con el que suma una nueva entrega de la saga.

En él, el autor tratará las leyendas urbanas que han calado en la mayoría de la población y desenterrará los mitos que siguen siendo divulgados sin haber sido contrastados. Asimismo, también incluirá materia o historia desconocida o casi desconocida de ciertas efemérides no divulgadas hasta la fecha así como el relato de la historia del novillero Vicente Martínez que el lector tendrá que descubrir al adentrarse en las páginas del libro.

«Siguiendo el método de investigación aplicado en la confección de la Laureada Banda Municipal de Música de Haro, he intentado recopilar y clasificar parte de los hechos históricos concernientes a festividades, costumbres, construcciones, salubridad, sanidad, enseñanza, así como otros temas concernientes a la ciudad de Haro», explica Fernando de la Fuente en el tomo.

El libro cuenta además con la presentación del médico y escritor Fernando Sáez Aldana y tendrá un precio de venta de 15 euros.

