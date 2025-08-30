LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santa María de la Piscina y la Sonsierra riojana. M. CARO

La unión entre Haro y Jerez vinculará sus rutas del vino

El hermanamiento entre ambas ciudades refuerza su colaboración para consolidar a ambas como destinos enoturísticos de referencia

María Caro

María Caro

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:42

El hermanamiento entre las ciudades de Haro y Jerez de la Frontera ha surgido fruto de un trabajo de años que comienza a dar sus resultados ahora. Las primeras acciones tendrán lugar la próxima semana, coincidiendo con las celebraciones de la Virgen de la Vega, y suponen no solo una vinculación institucional, sino también un abrazo entre ambas rutas vinícolas.

Y es que a lo largo de los últimos meses, la Ruta del Vino Rioja Alta y la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez han reforzado su colaboración para poner en marcha actividades conjuntas que consoliden a ambas como destinos enoturísticos de referencia.

La más reciente surge del hermanamiento institucional celebrado entre Haro y Jerez de la Frontera, y se materializa en la organización de un singular programa de catas cruzadas entre bodegas de ambos destinos, que compartirán sus vinos y experiencias.

Cada cata reunirá a una bodega del Marco de Jerez con otra de Haro, en un formato inédito que permitirá a los asistentes disfrutar de vinos y estilos muy diferentes, pero con una misma esencia: la calidad y la tradición vitivinícola.

Esta iniciativa pone de relieve la colaboración entre ambas Rutas del Vino, las más visitadas de España, que trabajan de manera conjunta para potenciar el enoturismo como motor de desarrollo cultural, económico y social.

En palabras del gerente de La Ruta del Vino Rioja Alta, Alfonso Maestro, «la Ruta del Vino Rioja Alta y la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez han tejido en los últimos meses un proyecto común que va más allá del vino: es un puente entre territorios, paisajes, tradiciones y formas de entender la vida –destacó–. Nuestro objetivo es seguir impulsando esta relación en beneficio de todos nuestros socios».

«Ambas rutas han tejido en los últimos meses un proyecto común, un puente entre territorios»

«Este hermanamiento es la demostración de que la cultura del vino trasciende territorios»

Para César Saldaña, presidente de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, «este hermanamiento supone mucho más que un gesto institucional. Es la demostración de que la cultura del vino trasciende territorios y nos une en torno a valores compartidos: tradición, hospitalidad y pasión por nuestro patrimonio vitivinícola».

Las catas se celebrarán del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, tanto en bodegas de Haro como en la Plaza de la Paz.

Te puede interesar

Espacios grises

