Haromas regresa este domingo bajo la temática del hermanamiento con Jerez

L. Lezana

haro.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:23

El mercado Haromas volverá este domingo a la plaza de la Paz de Haro y lo hará con 31 puestos entre productores locales y artesanos, y bajo la temática del hermanamiento de la ciudad con Jerez de la Frontera.

De esta manera, a las 11.30 horas se realizará una cata gratuita titulada 'Haro y Jerez de la mano' en la que se realizará una degustación de dos vinos acompañados de dulces riojanos. También a esa hora tendrá lugar el taller infantil 'Crea, decora y siembra' y el taller para adultos 'Colores que nacen de la tierra'. Por último, a las 13.00 horas se podrá volver a disfrutar de una cata gratuita con la degustación de cuatro vinos.

