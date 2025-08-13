Haro Stock regresa mañana a los Jardines de la Vega con 13 comercios
Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:01
Los Jardines de la Vega acogerán mañana de 18 a 21.00 horas la inauguración de una nueva edición de la feria de oportunidades del comercio local, Haro Stock.
El evento continuará el viernes y el sábado donde abrirá de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.
De esta manera, las empresas participantes serán: Ahorro Direct, Cambio, Muy Mía, Boutique II, Bolero, Alma, Óptica Fernández, Óptica Relojería Santamaría, Estilo, Papel y Tijera, Matilde, y las entidades deportivas Haro Deportivo y Haro Rioja Voley.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.