Haro Stock regresa mañana a los Jardines de la Vega con 13 comercios

Laura Lezana Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:01

Los Jardines de la Vega acogerán mañana de 18 a 21.00 horas la inauguración de una nueva edición de la feria de oportunidades del comercio local, Haro Stock.

El evento continuará el viernes y el sábado donde abrirá de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

De esta manera, las empresas participantes serán: Ahorro Direct, Cambio, Muy Mía, Boutique II, Bolero, Alma, Óptica Fernández, Óptica Relojería Santamaría, Estilo, Papel y Tijera, Matilde, y las entidades deportivas Haro Deportivo y Haro Rioja Voley.

