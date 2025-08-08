LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Haro

Haro Stock regresa a los Jardines de la Vega del 14 al 16 de agosto

María Caro

María Caro

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:02

Haro acogerá una nueva edición de la feria de oportunidades del comercio local, Haro Stock, que se celebrará desde el 14 al 16 de agosto en los Jardines de la Vega.

Este evento arrancará el próximo jueves 14, cuando dará comienzo su inauguración a las 18.00 horas, y permanecerá abierta hasta las 21.00. El viernes y el sábado abrirá de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 21.00 horas.

Las empresas participantes son Ahorro Direct, Cambio, Muy Mía, Boutique II, Bolero, Alma, Óptica Fernández, Óptica Relojería Santamaría, Estilo, Papel y Tijera, Matilde, y las entidades deportivas Haro Deportivo y Haro Rioja Voley.

Esta iniciativa, que llena cada año los jardines con centenares de visitantes, cuenta con la colaboración de Espectáculos Krossko y el Ayuntamiento de Haro, y está organizada por la Asociación Comercial Haro Stock.

