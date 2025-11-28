Haro reitera que las inversiones no van a comprometer a los futuros gobiernos

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro volvió a presentar ayer los Presupuestos del año 2026 tras su aprobación en el pleno celebrado ... este miércoles con el apoyo de PP, Ciudadanos y Por La Rioja. Dos días antes de este, ya expusieron las cuentas que ascienden a 23,1 millones y que denominaron como «las mayores de los últimos 15 años con un crecimiento del 51%».

Asimismo, también se detallaron las inversiones que alcanzan los 9 millones de euros que contarán con la incorporación de otros 3 del ejercicio de este año.

En este punto, destacaron que no se trata de un Presupuesto «oportunista», como se mencionó en el pleno, «y tampoco se van a realizar macroproyectos, son proyectos estratégicos, maduros, necesarios, y con retorno social y económico demandados por la ciudadanía».

En ese sentido, sobre las quejas que presentaron desde los grupos de la oposición ante el préstamo de 6 millones para realizar el 'Ferial Arena' reiteraron que «vamos a mantener un endeudamiento prudente y estas inversiones no van a comprometer los gobiernos futuros».

«Está absolutamente cuadrado, equilibrado y los ingresos financieros cubren los gastos. El Ayuntamiento puede perfectamente devolver las cuotas de ese préstamo en el plazo que hagamos que aún no está determinado porque lo tenemos que licitar y no vamos a tener ningún problema en devolverlo», explicó el concejal de Presupuestos, Rafael García. Además, también insistieron en negar que la instalación se vaya a realizar en terreno inundable: «Es categóricamente falso. La Confederación Hidrográfica del Ebro nos marca cuál es la zona inundable y en ningún caso es donde va a ir El Ferial», destacó la alcaldesa, Guadalupe Fernández.