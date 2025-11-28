Haro reitera que las inversiones no van a comprometer a los futuros gobiernos
Desde el equipo de Gobierno explicaron que el préstamo que se destinará al 'Ferial Arena' «está absolutamente cuadrado»
Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:08
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro volvió a presentar ayer los Presupuestos del año 2026 tras su aprobación en el pleno celebrado ... este miércoles con el apoyo de PP, Ciudadanos y Por La Rioja. Dos días antes de este, ya expusieron las cuentas que ascienden a 23,1 millones y que denominaron como «las mayores de los últimos 15 años con un crecimiento del 51%».
Asimismo, también se detallaron las inversiones que alcanzan los 9 millones de euros que contarán con la incorporación de otros 3 del ejercicio de este año.
En este punto, destacaron que no se trata de un Presupuesto «oportunista», como se mencionó en el pleno, «y tampoco se van a realizar macroproyectos, son proyectos estratégicos, maduros, necesarios, y con retorno social y económico demandados por la ciudadanía».
En ese sentido, sobre las quejas que presentaron desde los grupos de la oposición ante el préstamo de 6 millones para realizar el 'Ferial Arena' reiteraron que «vamos a mantener un endeudamiento prudente y estas inversiones no van a comprometer los gobiernos futuros».
«Está absolutamente cuadrado, equilibrado y los ingresos financieros cubren los gastos. El Ayuntamiento puede perfectamente devolver las cuotas de ese préstamo en el plazo que hagamos que aún no está determinado porque lo tenemos que licitar y no vamos a tener ningún problema en devolverlo», explicó el concejal de Presupuestos, Rafael García. Además, también insistieron en negar que la instalación se vaya a realizar en terreno inundable: «Es categóricamente falso. La Confederación Hidrográfica del Ebro nos marca cuál es la zona inundable y en ningún caso es donde va a ir El Ferial», destacó la alcaldesa, Guadalupe Fernández.
PSOE: «El más grande de la historia con la deuda más grande»
El grupo socialista volvió a recalcar ayer, al igual que lo hizo en el pleno celebrado el pasado miércoles, su rechazo a los Presupuestos de 2026 que calificó «de rodillo» y «aprobados solo por el equipo de Gobierno». El partido destacó, además, que el borrador fue presentado a los medios «antes de que tuviera lugar la comisión extraordinaria de debate de enmiendas, lo que deja bastante que desear». Asimismo, también volvió a mostrar sus dudas respecto al préstamo de 6 millones de euros que se destinará al proyecto 'Ferial Arena': «Desconocemos el tipo de interés y el plazo lo que continúa con la falta de transparencia del equipo de Gobierno de un proyecto que no hemos visto». Otro de los puntos en los que también insistieron fue la inundabilidad del terreno para el que «no nos importa gastarnos ese dinero. Una deuda histórica que va a endeudar a los jarreros. Hablan del Presupuesto más grande de la historia pero también va a tener la deuda más grande», concluyó la portavoz, Naiara Hernáez.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión