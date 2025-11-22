Haro presentará los Presupuestos para 2026 el lunes, dos días antes del pleno

La ciudad de Haro presentará sus presupuestos a los jarreros el próximo lunes en rueda de prensa. Posteriormente, el miércoles 26, los presupuestos serán debatidos ... en el pleno ordinario del mes de noviembre de la ciudad, junto a los representantes de los partidos de la oposición.

La presentación del borrador de las cuentas municipales a sus ciudadanos, y por tanto de las principales líneas que vertebrarán la gestión de la ciudad, antes de ser aprobadas de forma definitiva supone un hito en esta legislatura, en la que en los dos últimos ejercicios se ofrecieron sendas ruedas de prensa con posterioridad al pleno.

Este año, además, lo hacen de forma temprana, sumándose a localidades como Logroño, Arnedo o Pradejón, que ya han presentado sus cuentas a sus vecinos.

El presupuesto para este 2025 ascendió a 15,3 millones de euros, con un incremento del 3,38% respecto al año anterior

Respecto a los grupos de la oposición, que disponen del borrador desde hace algo más de una semana, únicamente presentará enmiendas al Presupuesto el PSOE, que ya las registró por sede electrónica el jueves y las defenderá ante el equipo de Gobierno en una comisión extraordinaria este lunes. Por último, el jueves, un día después de la celebración del pleno, serán presentadas en rueda de prensa.

Para este presupuesto se anunciaron avances en proyectos iniciados, como las obras de el parque de El Mazo, donde terminó la primera fase a principios de año y quedaría, según anunciaron entonces, una segunda con una partida de 160.000 euros, a cargo del presupuesto municipal que incluirá la creación de un bosque y una malla arbórea, e incorporará alumbrado, el riego y la plantación de las diferentes especies. Otra obra anunciada fue la renaturalización del Tirón, cuya primera fase, ya iniciada, está previsto que termine en 2026.

Además, se anunciaron proyectos como el parque en Rioja Palomar, al que se asignó una partida de 200.000 euros y 100.000 más para la compra del solar, que ya ha sido adquirido pero cuyas obras no han comenzado.

Otro de los proyectos anunciados fue la reforma del complejo deportivo de El Ferial, donde han finalizado las obras en el frontón y quedaría para el próximo año comenzar la intervención en el polideportivo.