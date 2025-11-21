Haro se prepara para la llegada de nevadas con varios vehículos y 80 toneladas de sal

El Ayuntamiento de Haro ya cuenta con el Plan Especial de Actuación ante Inclemencias Invernales 2025, un dispositivo operativo diseñado para garantizar la seguridad y la movilidad durante el invierno.

Entre los recursos disponibles destacan un vehículo Mitsubishi Fuso con cuchilla quitanieves y pluma elevadora, destinado a despejar calzadas y mover cargas en situaciones de emergencia, como un vehículo Nissan Navara equipado con cuchilla frontal y un sistema de esparcido de sal integrado en el chasis y cuatro máquinas fresadoras, además de 80 toneladas de sal en reserva. En caso de emergencia, Valoriza reorganizará su plantilla trabajando en coordinación con los servicios técnicos municipales y siguiendo los protocolos de Protección Civil.