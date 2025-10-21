Haro mejorará la iluminación y la climatización del Museo del Torreón por 830.994 euros Por la necesidad y urgencia de la intervención, el procedimiento se tramitará por vía urgente

Imagen de archivo de la entrada del Museo del Torreón, en Haro.

María Caro Martes, 21 de octubre 2025, 07:52

El Museo del Torreón de Haro mejorará en climatización e iluminación. Así lo anunció el Ayuntamiento de Haro, que informó de la aprobación en Junta de Gobierno del «inicio del expediente de contratación de las obras de adecuación de las instalaciones de climatización, ventilación e iluminación, con un presupuesto total de 830.994 euros.

El proyecto, redactado por Samaniego Arquitectos S.L.P., tiene como objetivo modernizar las infraestructuras técnicas del edificio para garantizar un mayor confort climático, mejorar la eficiencia energética y optimizar la conservación de las piezas y exposiciones que alberga el museo.

Dada la necesidad y urgencia de la intervención, el procedimiento se tramitará por vía urgente, lo que permitirá acelerar su ejecución y minimizar el impacto sobre la actividad cultural del espacio.

«Esta actuación supone un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por preservar y poner en valor su patrimonio histórico», señaló la alcaldesa de Haro Guadalupe Fernández.

