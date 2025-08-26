Haro y Jerez se hermanarán durante las fiestas de La Vega La cita contará con catas de bodegas de ambos territorios, la inauguración de un mural y una exposición con artistas jarreros y jerezanos

María Caro Martes, 26 de agosto 2025, 08:27

El hermanamiento entre Haro y Jerez de la Frontera se sellará durante las próximas fiestas en honor a la Virgen de La Vega de Haro con diferentes actividades. La vinculación entre ambas ciudades se resume en una historia compartida de modernidad, vino y progreso. «Por eso, cuando hoy hablamos del hermanamiento entre Haro y Jerez, lo hacemos con la certeza de que existe un paralelismo histórico profundo. La electricidad, el ferrocarril y el vino son tres pilares que explican no solo la prosperidad pasada, sino también la proyección actual de ambas ciudades como capitales vitivinícolas de referencia», manifestó la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández.

Las actividades comenzarán el viernes 5 de septiembre, con una cata de hermanamiento en Bodegas Muga con Bodegas Santa Petronila, tras lo que se realizará una visita a la exposición.

En Bodegas Martínez Lacuesta, se celebrará otra cata de hermanamiento con Bodegas Lustau.

Los actos se celebrarán en Haro desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de septiembre, y en Jerez del 12 al 14 del mismo mes

El sábado 6 de septiembre, en Bodegas Ramón Bilbao, se llevará a cabo otra cata con Bodegas Cayetano del Pino. Además, en la calle San Felices, se inaugurará el Mural del Hermanamiento, a cargo de José Uríszar, y la farola conmemorativa de la propuesta inicial de hermanamiento de 1982, ubicada en la calle Víctor Pradera. Al mediodía la Plaza de la Paz acogerá un Tabanco Jerezano, con la actuación en directo de 'El Pasaje' con degustación solidaria de vino de las dos denominaciones, se podrá disfrutar así mismo de una pequeña muestra de tapas jerezanas y pinchos jarreros, para posteriormente disfrutar de los aperitivos de Haro en la hostelería local.

A las 21.00 horas en el Teatro Bretón de los Herreros se llevará a cabo la firma del hermanamiento, con una lectura dramatizada del manifiesto a cargo del periodista Gabriel Rivera con acompañamiento musical en directo.

El domingo 7 de septiembre, a las 11.00 horas, la plaza volverá a albergar dos catas, esta vez de Bodegas Santalba con Bodegas Faustino González, y de Bodegas Valenciso con Bodegas Valdespino, incluidas en el desarrollo del mercado Haromas.

Habrá durante estos días una exposición colectiva 'Hermanamiento Artistas Jarreros y Artistas jerezanos' en Bodegas Muga, Bodegas Martínez Lacuesta y Bodegas Rioja Alta. Una exposición que reunirá a creadores de ambas ciudades y pretende reflejar la diversidad de lenguajes, estilos y sensibilidades, subrayando los vínculos históricos que unen a ambos territorios: el vino, el ferrocarril y la electricidad.

Por su parte, las actividades en torno al hermanamiento que tendrán lugar en Jerez de la Frontera se concentrarán los días 12, 13 y 14 de septiembre, y contarán con catas cruzadas y la inauguración de una rotonda con farola conmemorativa, entre otras.