Disparo del cohete de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega, en una imagen de archivo. M. C.
Haro

Haro pone fin al verano con el inicio de las fiestas en honor a la Virgen de la Vega

El disparo del cohete, que se realizará a las 13.00 horas desde el balcón del Ayuntamiento jarrero, dará comienzo a estas jornadas festivas

Laura Lezana

Laura Lezana

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:46

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Virgen de la Vega darán comienzo hoy en Haro tras el disparo del cohete que se realizará en el balcón del Ayuntamiento a las 13.00 horas. Después, los gigantes y cabezudos inundarán la plaza del Paz y realizarán un recorrido por algunas de las calles de la localidad.

Por otro lado, a las 21.00 horas se celebrará en el teatro Bretón el pregón de las fiestas que será realizado por Isabel Pérez Grande y, a continuación, tendrá lugar la actuación musical de 'Amalgama'. De esta manera, continuará la programación que concluirá con la actuación de la orquesta Krypton 'El gran show' a las 23.00 horas y con un bingo a la 01.00 de la mañana.

Afecciones de tráfico

Para estos días festivos, la Policía Local ha informado que para mañana sábado, debido a la procesión de las carrozas, se prohíbe estacionar en los siguientes lugares, en horario de 16.00 a 23.00 horas en◦la avenida de La Rioja, calle San Agustín, la calle del teatro en ambas aceras y◦calle en la Vega, desde el teatro hasta la Basílica, también en ambas aceras.

Para el lunes, durante la procesión de los faroles se prohíbe estacionar en calle Lucrecia Arana y Prim en horario de 19.00 a 23.00 horas.

Y durante los fuegos artificiales estará prohibido acceder dentro del perímetro de seguridad, compuesto por las calles colindantes al parque de El Mazo y habrá cortes de trafico en las rotondas cercanas. Por último, durante la Jira se prohíbe estacionar en los siguientes lugares, en horario de 16.00 a 23.00 horas: calle de La Vega, desde la plaza M. Florentino Rodríguez hasta plaza de La Paz; la calle San Agustín, en ambas aceras; y la calle Conde de Haro, desde el cruce con San Agustín hasta la Vega.

