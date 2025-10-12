LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Haro

Haro expande el sistema de riego por telegestión

M. C.

Haro.

Domingo, 12 de octubre 2025, 10:36

Comenta

El Ayuntamiento de Haro anunció la expansión completa del sistema de riego por telegestión a todas las zonas verdes de la ciudad. Este sistema, según anunciaron en un comunicado, «ya se encuentra operativo en una parte del municipio y se seguirá implantando en el resto de la ciudad, unificando la gestión hídrica bajo un modelo inteligente».

La clave de esta expansión es la futura instalación de una estación meteorológica que permitirá al sistema autogestionar el riego en tiempo real, ajustándolo automáticamente a las condiciones climáticas específicas (temperatura, humedad, precipitación, etcétera). La Delegación de Parques y Jardines estima que, con la implementación total de este sistema, se logrará un ahorro de recursos hídricos destinados al riego de entre el 30% y el 50%.

Para garantizar la correcta operatividad de esta tecnología, esta semana tuvo lugar una jornada de formación técnica en la que participaron trabajadores de la empresa gestora de jardines, miembros de la brigada y técnicos del sistema de riego.

