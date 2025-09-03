LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel del «Drone Future» L.R.

Haro, epicentro del mundo de los drones con el V Congreso Internacional

La gestión de emergencias y el uso de la tecnología en desastres centran esta edición, que contará con un espectáculo lumínico con 300 drones

La Rioja

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:45

El V Congreso Internacional de Drones aterrizará en la localidad de Haro los días 17, 18 y 19 de octubre. El evento, presentado hoy por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; y el director de Drone Future, Rafa Ocón, se enfocará en el crucial papel de esta tecnología en la gestión de emergencias y la respuesta ante desastres.

Uno de los ponentes más destacados será Israel Ramos, soldado y piloto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien compartirá su experiencia en la integración de drones en operaciones de rescate. Ramos abordará el uso de estos dispositivos en incendios forestales, inundaciones, búsqueda de personas desaparecidas y, en particular, su aplicación durante la DANA que azotó Valencia. Este testimonio subraya la evolución de los drones de ser una simple herramienta a convertirse en un aliado indispensable para la protección civil.

El congreso reunirá a diversas figuras internacionales del sector, como el cineasta aéreo Tarsicio Sañudo, la directora de seguridad operacional de Umiles, María Lozano-Villaseñor, y la directora del programa de drones en la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), María Algar. La presencia de estos expertos consolida a Haro como un punto de encuentro de talento e innovación en el sector, atrayendo a profesionales de habla hispana de todo el mundo.

Como novedad, el evento incluirá el primer espectáculo del norte de España con hasta 300 drones. Este show lumínico se suma a un programa que sigue la tradición de ediciones anteriores: un día dedicado a ponencias, otro a demostraciones en directo en el Área de Exhibiciones Viña Ijalba y una jornada final con talleres y actividades turísticas.

Tanto el director general de Empresa como la alcaldesa de Haro han expresado su orgullo por acoger un evento de esta magnitud. Lázaro ha señalado que los drones son «una herramienta imprescindible en la realidad diaria para la Protección Civil, la gestión de emergencias y la defensa», mientras que Fernández ha destacado que el congreso posiciona a Haro en el mapa de la innovación y contribuye al dinamismo de la economía local.

Los datos del evento

- Fechas: 17, 18 y 19 de octubre.

- Lugar: Haro, La Rioja.

Distribución del congreso

- Viernes 17: Ponencias.

- Sábado 18: Demostraciones en el Área de Exhibiciones Viña Ijalba, con transmisión en directo por YouTube.

- Domingo 19: Día libre para actividades turísticas y talleres.

- Novedad destacada: Primer espectáculo del norte de España con 300 drones.

- Ponentes principales: Israel Ramos (UME), Tarsicio Sañudo, María Lozano-Villaseñor, María Algar, Antonio Díaz, Hatu Smith, José Rubio, Felix Maugan y Rafa Ocón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Decide a quién quieres premiar
  2. 2 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  3. 3

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  4. 4 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  5. 5 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7 La avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas en los PERI pendientes
  8. 8 La Federación de Peñas se desvincula de la Terraza de San Mateo
  9. 9

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  10. 10

    La última granizada aboca a las parcelas más dañadas a una vendimia «inminente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Haro, epicentro del mundo de los drones con el V Congreso Internacional

Haro, epicentro del mundo de los drones con el V Congreso Internacional