Haro, epicentro del mundo de los drones con el V Congreso Internacional La gestión de emergencias y el uso de la tecnología en desastres centran esta edición, que contará con un espectáculo lumínico con 300 drones

La Rioja Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:45

El V Congreso Internacional de Drones aterrizará en la localidad de Haro los días 17, 18 y 19 de octubre. El evento, presentado hoy por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández; y el director de Drone Future, Rafa Ocón, se enfocará en el crucial papel de esta tecnología en la gestión de emergencias y la respuesta ante desastres.

Uno de los ponentes más destacados será Israel Ramos, soldado y piloto de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien compartirá su experiencia en la integración de drones en operaciones de rescate. Ramos abordará el uso de estos dispositivos en incendios forestales, inundaciones, búsqueda de personas desaparecidas y, en particular, su aplicación durante la DANA que azotó Valencia. Este testimonio subraya la evolución de los drones de ser una simple herramienta a convertirse en un aliado indispensable para la protección civil.

El congreso reunirá a diversas figuras internacionales del sector, como el cineasta aéreo Tarsicio Sañudo, la directora de seguridad operacional de Umiles, María Lozano-Villaseñor, y la directora del programa de drones en la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), María Algar. La presencia de estos expertos consolida a Haro como un punto de encuentro de talento e innovación en el sector, atrayendo a profesionales de habla hispana de todo el mundo.

Como novedad, el evento incluirá el primer espectáculo del norte de España con hasta 300 drones. Este show lumínico se suma a un programa que sigue la tradición de ediciones anteriores: un día dedicado a ponencias, otro a demostraciones en directo en el Área de Exhibiciones Viña Ijalba y una jornada final con talleres y actividades turísticas.

Tanto el director general de Empresa como la alcaldesa de Haro han expresado su orgullo por acoger un evento de esta magnitud. Lázaro ha señalado que los drones son «una herramienta imprescindible en la realidad diaria para la Protección Civil, la gestión de emergencias y la defensa», mientras que Fernández ha destacado que el congreso posiciona a Haro en el mapa de la innovación y contribuye al dinamismo de la economía local.

Los datos del evento

- Fechas: 17, 18 y 19 de octubre.

- Lugar: Haro, La Rioja.

Distribución del congreso

- Viernes 17: Ponencias.

- Sábado 18: Demostraciones en el Área de Exhibiciones Viña Ijalba, con transmisión en directo por YouTube.

- Domingo 19: Día libre para actividades turísticas y talleres.

- Novedad destacada: Primer espectáculo del norte de España con 300 drones.

- Ponentes principales: Israel Ramos (UME), Tarsicio Sañudo, María Lozano-Villaseñor, María Algar, Antonio Díaz, Hatu Smith, José Rubio, Felix Maugan y Rafa Ocón.

