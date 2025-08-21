LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, y el concejal de Festejos, Borja Merino. L. L.

Haro dispondrá autobuses para subir a los actos del día 7 en los Riscos de Bilibio

El horario del transporte será de 9 a 11.30 y de 16 a 17.30 horas, y otra de las novedades está relacionada con la Jira ya que contará con un tráiler de baños portátiles

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:05

La ciudad jarrera ya se prepara para celebrar las fiestas en Honor a la Virgen de la Vega que se desarrollarán del 5 al ... 9 de septiembre. Los actos contarán con el preámbulo de las fiestas del Barrio de las Huertas, que durarán del 28 al 30 de agosto. El disparo del cohete, a las 13.00 horas, servirá de arranque a esta celebración y será realizado por los jarreros mayores e infantiles, así como la regidora síndica y autoridades desde el balcón del Ayuntamiento. Ya por la tarde, a las 21.00 horas se procederá a la lectura del pregón en el teatro Bretón a cargo de Isabel Pérez Grande.

