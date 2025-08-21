Haro dispondrá autobuses para subir a los actos del día 7 en los Riscos de Bilibio

La ciudad jarrera ya se prepara para celebrar las fiestas en Honor a la Virgen de la Vega que se desarrollarán del 5 al ... 9 de septiembre. Los actos contarán con el preámbulo de las fiestas del Barrio de las Huertas, que durarán del 28 al 30 de agosto. El disparo del cohete, a las 13.00 horas, servirá de arranque a esta celebración y será realizado por los jarreros mayores e infantiles, así como la regidora síndica y autoridades desde el balcón del Ayuntamiento. Ya por la tarde, a las 21.00 horas se procederá a la lectura del pregón en el teatro Bretón a cargo de Isabel Pérez Grande.

El sábado 6 de septiembre, a las 18.30 horas tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas que recorrerá las calles de la ciudad en su recorrido habitual. Asimismo este día tendrá como novedad un festival de música que se desarrollará en el aparcamiento del frontón de El Ferial organizado por la nueva Asociación Músico Cultural Piñavita.

Por otro lado, ese mismo día se realizará el acto oficial de hermanamiento entre Haro y Jerez de la Frontera que tendrá lugar en el teatro Bretón a las 21.00 horas y será abierto a la ciudadanía. Además, durante las fiestas se llevarán a cabo diferentes actos con motivo del hermanamiento que, como señalan desde el Consistorio, comunicarán más adelante.

El día 7 coincidirá la nueva edición del mercado Haromas con los actos celebrados en los Riscos de Bilibio y para los que se habilitarán autobuses para subir a desde las 9.00 horas hasta las 11.00 y de regreso desde las 16.00 hasta las 17.30 horas. A las 12.30 horas se realizará una actuación musical en los Riscos con el objetivo de «fomentar que acuda la población, ya que los últimos años hemos estado hablando con la cofradía y queremos darle un poco ese impulso de volver a recuperar esta romería», como señaló el concejal Borja Merino.

El lunes, día de la Virgen de la Vega, se celebrarán los actos en honor a la patrona de Haro con Solemne Misa Pontifical, ofrenda de flores y procesión del Suntuosísimo Rosario de Faroles por las calles de la ciudad a partir de las 20.30 horas.

Ya para la Jira del día 9, se realizará el programa habitual y como novedad se contará con un tráiler con baños portátiles químicos.