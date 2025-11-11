LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Haro destinará 22.000 euros de subvenciones a entidades y deportistas

Laura Lezana

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:32

El Ayuntamiento de Haro ha aprobado la propuesta de subvenciones destinadas a entidades y deportistas individuales del municipio, con una dotación total de 22.000 euros. En esta edición, las entidades deportivas recibirán un total de 20.875 euros, distribuidos entre nueve asociaciones. Entre ellas figuran la Asociación Deportiva Toloño, el Club de Tiro Rioja Alta, el Club Deportivo Sala de Armas de Haro, la Sociedad Deportiva Sparta Harense, la Asociación Pádel Haro, el APA del Colegio Sagrado Corazón, Kyoku Haro, Trayners Haro y el Club Baloncesto Haro.

Además, el Ayuntamiento ha querido reconocer también al deportista Sergio Matute Acitores, concediendo una ayuda de 1.125 euros, como muestra del apoyo municipal al talento y la dedicación personal en el ámbito deportivo.

