Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Haro. M.C.

Haro destina 3.460 euros a entidades culturales de la ciudad para 2025

María Caro

María Caro

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:19

El Ayuntamiento de Haro aprobó la concesión de 3.460 euros a varias asociaciones locales en el ámbito cultural para el año 2025.

Concretamente, ... la Asociación de Amigos del Camino de Santiago recibirá 1.200 euros; la Asociación de Belenistas de Haro, 400 euros; el AMPA del IES Manuel Bartolomé Cossío, 950 euros, y la Cofradía de San Felices de Bilibio, 910 euros.

