Haro destina 3.460 euros a entidades culturales de la ciudad para 2025

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Haro.

María Caro Martes, 2 de diciembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Haro aprobó la concesión de 3.460 euros a varias asociaciones locales en el ámbito cultural para el año 2025.

Concretamente, ... la Asociación de Amigos del Camino de Santiago recibirá 1.200 euros; la Asociación de Belenistas de Haro, 400 euros; el AMPA del IES Manuel Bartolomé Cossío, 950 euros, y la Cofradía de San Felices de Bilibio, 910 euros.

El Ayuntamiento ha establecido el día 12 de diciembre como límite para la justificación de la presente concesión, debiendo las asociaciones presentar para ello la documentación recogida en las bases de la convocatoria. Las subvenciones concedidas van destinadas a sufragar parte de los gastos derivados de la actividad de estas entidades, como el servicio que presta la Asociación de Amigos del Camino de atención a los caminantes que hacen uso del albergue de peregrinos de Haro, las actividades festivas de la Cofradía de San Felices de Bilibio, como el Primer domingo de septiembre o el Paso de la Hoja. También las actividades organizadas por el IES Ciudad de Haro a lo largo del año como la Milla solidaria o el montaje del belén de la Asociación Belenista de Haro, abierto al público.

