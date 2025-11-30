LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Haro declara desierta la contratación de obra del complejo deportivo El Mazo

Laura Lezana

Laura Lezana

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:14

El Ayuntamiento de Haro ha declarado desierto el contrato de obra de adecuación de la cafetería a sala de ejercicios y la nueva escalera de evacuación del complejo deportivo El Mazo.

Se trata de una actuación redactada por el arquitecto técnico Sergio López de Armentia Pérez, que responde a una demanda reiterada de los usuarios del complejo, que venían solicitando un aumento del espacio disponible para la práctica deportiva y las actividades colectivas.

El objetivo principal de esta intervención, que cuenta con un presupuesto de 59.652,85 euros (IVA incluido), es optimizar la distribución interior del edificio de las piscinas climatizadas, de manera que la nueva sala de ejercicios se ubique en la planta baja, permitiendo ampliar la zona de gimnasio en la planta superior.

