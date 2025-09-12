Haro deberá pagar a los policías locales las retribuciones convenidas La Justicia ha respaldado la demanda de CSIF para que se paguen como festivas las horas extra trabajadas en fiestas de La Vega

María Caro Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:44 | Actualizado 19:01h.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas (CSIF), con presencia creciente en la empresa privada, mostróco su satisfacción tras lograr «una importante victoria judicial en defensa de los derechos laborales de la Policía Local de Haro», señalaron. Concretamente, ha conseguido por vía judicial que el Ayuntamiento jarrero «aplique el convenio en vigor y pague como festivas las horas extras trabajadas en la semana de las fiestas patronales de la Virgen de la Vega del año 2024», como anunciaron a través de un comunicado.

Este recurso, según indicaron, fue presentado por CSIF después de que el Ayuntamiento jarrero se negara a reconocer y remunerar dichas horas como festivas a un agente de la Policía Local, «a pesar de que este derecho se ha venido aplicando históricamente durante años», recordaron.

«La actitud del Ayuntamiento suponía una vulneración clara del convenio en vigor, así como una regresión en las condiciones laborales de la plantilla», apuntaron de la misma forma.

Así, la sentencia no solo respalda la legalidad del pago reclamado, sino que además tiene carácter firme, lo que significa que no puede ser recurrida por el Ayuntamiento.

«De esta manera, se consolida un derecho que afecta al conjunto del cuerpo de Policía Local y se sienta un precedente que refuerza la seguridad jurídica de sus condiciones laborales», manifestaron.

En este sentido, la agrupación sindical valoró de forma muy positiva la resolución judicial, «que pone en evidencia la necesidad de que las administraciones públicas respeten y apliquen los convenios colectivos firmados -incidieron-, sin interpretaciones arbitrarias ni recortes encubiertos de derechos adquiridos, así como la importante labor y la necesidad para los trabajadores de que las organizaciones sindicales velen y luchen para que se cumplan».

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios «continúa así su labor firme en la defensa de los trabajadores, luchando por unas condiciones laborales justas y por el respeto a los compromisos pactados», apuntaron en el comunicado.