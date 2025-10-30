Haro concluye la campaña de asfaltado centrada en la actuación de la calle Industria

L. L. haro. Jueves, 30 de octubre 2025, 08:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Haro ha concluido la actuación que consideran «más relevante» dentro de la campaña de asfaltado de este año, centrada en la calle Industria del polígono Entrecarreteras.

Los trabajos han supuesto una mejora integral del firme, de la movilidad y de los espacios de estacionamiento y carga y descarga, además de la adecuación de la zona verde colindante.

De esta manera, el importe de la intervención se engloba dentro de la partida presupuestaria anual para estos fines, siendo la empresa ejecutora Riojana de Asfaltos, S. A.

Asimismo, la actuación ha permitido la creación de un nuevo aparcamiento en línea, aprovechando el espacio liberado junto a la bionda y el talud de la carretera N-124, con capacidad aproximada para 120 vehículos.