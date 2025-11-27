LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Haro. AYTO. DE HARO

Haro aprueba los Presupuestos con el apoyo de PP, Cs y Por La Rioja

Las Cuentas para el próximo ejercicio cosecharon el voto en contra de PSOE y Vinea, mientras que Vox optó por la abstención

Laura Lezana

Laura Lezana

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

El Ayuntamiento de Haro aprobó finalmente en el pleno celebrado ayer los Presupuestos para el ejercicio de 2026. Unas cuentas que presentaron el pasado ... lunes a los jarreros y que ascienden a 23,1 millones de euros. Las cuentas contaron con la aprobación de PP, Por La Rioja y Ciudadanos. Por su parte, tanto PSOE como Vinea votaron en contra y Vox se abstuvo.

