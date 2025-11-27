Haro aprueba los Presupuestos con el apoyo de PP, Cs y Por La Rioja

El Ayuntamiento de Haro aprobó finalmente en el pleno celebrado ayer los Presupuestos para el ejercicio de 2026. Unas cuentas que presentaron el pasado ... lunes a los jarreros y que ascienden a 23,1 millones de euros. Las cuentas contaron con la aprobación de PP, Por La Rioja y Ciudadanos. Por su parte, tanto PSOE como Vinea votaron en contra y Vox se abstuvo.

«Presentaron estos Presupuestos a los medios de comunicación antes de una comisión de debate de enmiendas y por ello nada quieren debatir o dejarnos aportar», explicó Naiara Hernáez, a lo que añadió su negativa a construir 'El Ferial Arena' en un terreno que «por mucho que ustedes se empeñen, es inundable».

Vinea, al igual que el grupo socialista, destacó el préstamo de 6 millones para el proyecto de El Ferial, para el que «se desconoce para cuántos años se va a pedir ni en qué consiste el nuevo proyecto planeado». «Son unos presupuestos cortoplacistas, nada participativos y totalmente desequilibrados. Se puede hacer un polideportivo mucho más modesto», añadió la portavoz Laura Vidaurre.

Por su parte, Vox comentó su abstención «pero quiero dar las gracias al equipo de Gobierno por haber presentado los Presupuestos a tiempo y a los técnicos por el trabajo realizado».

Ante estas cuestiones, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández afirmó que «escuchando a la oposición queda claro que no cuestiona la necesidad de las inversiones, cuestiona que se hagan ahora, con este Gobierno y este presupuesto».

Además, Iván Rivera, portavoz de Vox, presentó la primera de las mociones de la tarde en la cual instaba a la al equipo de Gobierno a iluminar los pasos de peatones para garantizar la seguridad de los transeúntes. Una propuesta que finalmente fue denegada debido a que «ya se está trabajando en ello», como explicaron desde el Ayuntamiento. La segunda, y que tampoco fue aprobada, llegó de la mano del grupo socialista para modificar el proyecto municipal de conexión entre la ribera renaturalizada del río Tirón y el casco histórico para mejorar su accesibilidad.