Haro aprueba los Presupuestos con el apoyo de PP, Cs y Por La Rioja
Las Cuentas para el próximo ejercicio cosecharon el voto en contra de PSOE y Vinea, mientras que Vox optó por la abstención
Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:21
El Ayuntamiento de Haro aprobó finalmente en el pleno celebrado ayer los Presupuestos para el ejercicio de 2026. Unas cuentas que presentaron el pasado ... lunes a los jarreros y que ascienden a 23,1 millones de euros. Las cuentas contaron con la aprobación de PP, Por La Rioja y Ciudadanos. Por su parte, tanto PSOE como Vinea votaron en contra y Vox se abstuvo.
«Presentaron estos Presupuestos a los medios de comunicación antes de una comisión de debate de enmiendas y por ello nada quieren debatir o dejarnos aportar», explicó Naiara Hernáez, a lo que añadió su negativa a construir 'El Ferial Arena' en un terreno que «por mucho que ustedes se empeñen, es inundable».
Vinea, al igual que el grupo socialista, destacó el préstamo de 6 millones para el proyecto de El Ferial, para el que «se desconoce para cuántos años se va a pedir ni en qué consiste el nuevo proyecto planeado». «Son unos presupuestos cortoplacistas, nada participativos y totalmente desequilibrados. Se puede hacer un polideportivo mucho más modesto», añadió la portavoz Laura Vidaurre.
Tanto el PSOE como Vinea cuestionaron el préstamo de 6 millones para el proyecto presentado de 'Ferial Arena'
Por su parte, Vox comentó su abstención «pero quiero dar las gracias al equipo de Gobierno por haber presentado los Presupuestos a tiempo y a los técnicos por el trabajo realizado».
Ante estas cuestiones, la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández afirmó que «escuchando a la oposición queda claro que no cuestiona la necesidad de las inversiones, cuestiona que se hagan ahora, con este Gobierno y este presupuesto».
Además, Iván Rivera, portavoz de Vox, presentó la primera de las mociones de la tarde en la cual instaba a la al equipo de Gobierno a iluminar los pasos de peatones para garantizar la seguridad de los transeúntes. Una propuesta que finalmente fue denegada debido a que «ya se está trabajando en ello», como explicaron desde el Ayuntamiento. La segunda, y que tampoco fue aprobada, llegó de la mano del grupo socialista para modificar el proyecto municipal de conexión entre la ribera renaturalizada del río Tirón y el casco histórico para mejorar su accesibilidad.
