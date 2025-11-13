Haro acogerá la presentación de 'Renacer compartido', una historia de superación

La escritora cántabra Natalia García presentará mañana en Haro su libro 'Renacer compartido', una narración en primera persona que aborda la superación del cáncer en ... dos ocasiones.

«Este libro es un viaje de superación, un camino a través de la enfermedad, de sus distintas etapas y del cambio vital que supone atravesarlas; pero también es un camino compartido –en palabras de su propia autora–. En él encontrarás varias hojas en blanco para poder escribir y narrar tu proceso con la enfermedad, lo hayas vivido en primera persona o de manera cercana, y así compartir juntas esta transformación, este renacer de forma conjunta. Ojalá te sirva».

La autora llega a Haro después de recorrer distintos puntos del norte de España, en una ruta que comenzó en su pueblo natal, Limpias, en un acto muy emotivo que sirvió de punto de partida para difundir un mensaje de esperanza en todos los sitios posibles.

La presentación del libro, que está destinada a todo tipo de público, tendrá lugar mañana viernes en la escuela de baile Harterapia en Haro y contará con un acompañamiento musical a cargo del saxofonista Daniel Puras.