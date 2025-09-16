La Guardia Civil se lleva a perros abandonados en una finca
Martes, 16 de septiembre 2025, 11:15
Agentes del Seprona han retirado dos perros de una finca de Haro donde se encontraban abandonados y conviviendo con el cadaver de una perra en ... Morales, pedanía de Santo Domingo.
Según el veterinario de la Cominidad Autónoma ha certificado que ambos animales, un bull dog francés y una mezcla de pastor belga Mallinois se encuentran en buen estado. Los vecinos han estado alimentándolos por las ventanas.
La alerta surgió por una denuncia ante la Guardia Civil de la asociación Asya, de Haro, cuya vicepresidenta, Saray Ayra, ha señalado: «Nos avisaron los vecinos, alertados por el olor y que no venía nadie a atenderles. Por la ventana vimos que había una perra muerta y estos días hemos estado alimentándolos por las ventanas».
El alcalde, Agapito Castro, ha explicado que los propietarios adquirieron una vivienda a principios del verano. «Había mucho movimiento, venían con bastante gente y más perros. Yo les pedía que se integrasen en el pueblo». La localidad, de 15 habitantes, cuenta con uno de los alcaldes más longevos de La Rioja, con 91 años y 58 en el cargo.
En actualización
La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
