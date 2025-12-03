González Lacalle expone en el Centro Fundación Caja Rioja de Haro

M. C. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Fundación Caja Rioja acoge en su Centro de Haro la exposición de pintura 'Ajos, agua y figuración/desfiguración', de Pedro Vicente González Lacalle, que puede visitarse hasta el 27 de diciembre.

En esta exposición el pintor santanderino, aunque afincado en Cerezo de Río Tirón, presenta 28 piezas correspondientes a cinco espacios diferentes. Sus obras «interpretan las realidades para reflejarlas y transmitirnos una auténtica filocalía desde La Alma y con la destreza de sus manos», en palabras del propio autor.

La exposición puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja Haro de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas.

Temas

Haro