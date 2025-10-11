El Circo Pinocho comienza este fin de semana en Haro su gira por España
Sábado, 11 de octubre 2025, 10:21
La compañía gallega Educateatro Producións llega este fin de semana a Haro con su nuevo espectáculo, Circo de Pinocho, una ambiciosa producción que estrenará ... su versión en castellano en la localidad riojana para luego recorrer el norte penínsular.
La primera función se celebró este viernes, y hoy sábado repetirá a las 17.00 y el domingo, a las 12.00 y a las 17.00 horas.
El Circo de Pinocho combina teatro musical, humor y acrobacias con los números más clásicos del circo. El espectáculo utiliza como hilo conductor la historia de Pinocho, el personaje de madera más querido.
