Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro A pesar de lo espectacular del suceso, únicamente hay un herido leve

María Caro Martes, 26 de agosto 2025, 13:53 | Actualizado 14:04h.

La céntrica calle La Vega de Haro ha sido escenario de un espectacular accidente en torno a las 13.00 horas de este martes. En él han estado involucrados un automóvil y una furgoneta. Por motivos que se desconocen, la furgoneta ha terminado empotrada contra un edificio de la calle Tenerías tras precipitarse a la vía inferior atravesando la barandilla.

En el lugar se encuentran Policía Local y Bomberos, y a pesar de lo espectacular de la salida, únicamente hay un herido leve.

