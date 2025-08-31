El Barrio de las Huertas llenó las calles del centro de Haro en sus fiestas Durante tres días se han celebrado una veintena de actividades en las que han participado centenares de vecinos y de visitantes a la localidad

Las fiestas del Barrio de las Huertas de Haro 2025 han sido, un año más, el preámbulo perfecto a las fiestas de La Virgen de La Vega, que arrancan el próximo viernes.

Este sábado finalizó con la comida de hermandad que reunió a más de 300 personas en la plaza Manuel Anzuela en torno a un buen plato de patatas con chorizo. Desde el jueves se sucedieron las degustaciones y las actividades para los pequeños.

Pero durante las noches también Espectáculos Krossko logró congregar a centenares de personas en las verbenas. La primera de ellas se celebró, como cada año, en el parque de los pintores Tubía y Santamaría, con la colaboración de la cafetería Nido.

Este sábado por la mañana comenzó con hinchables en los Jardines de la Vega, donde también se ofreció una degustación de Vermú Lacuesta, organizado por la Asociación Nuevo Barrio de las Huertas.

Después hubo un pasacalles por el barrio de la ciudad amenizado por la charanga Sin Juicio, la antesala de uno de los platos fuertes de las fiestas cada año.

Y es que, aunque los preparativos comenzaron a las 8.00 horas, a partir de las 15.00 horas se celebró la comida de Hermandad, amenizada por la charanga, que finalizó con baile.

Por la tarde hubo un encierro de toros de cartón piedra, en el que participaron decenas de niños. La guinda a los tres días de fiestas comenzó con el reparto de bollos preñados y finalizó, en los Jardines de la Vega, con una verbena a cargo de Krossko y la suelta de toros de fuego.