«Las fiestas del Barrio de las Huertas de Haro se hacen por y para todos»

Sonia Olarte | Presidenta de la Asociación Nuevo Barrio de las Huertas de Haro

María Caro Jueves, 28 de agosto 2025, 08:27

Sonia Olarte lleva más de una década al frente de la asociación Barrio de las Huertas, que celebra sus fiestas desde hoy hasta el sábado.

– ¿Qué tal llevan los preparativos de la veintena de actos?

– Ahí vamos, nos está costando. Cada vez somos más mayores y hay menos ayuda. Necesitamos un relevo generacional, que la juventud empiece a involucrarse. La gente que hace las patatas son muy mayores, –y por cierto quiero agradecer a las cocineras Mari Montoya, Pilar Brinquis y Pilar Negueruela que nos sigan ayudando–, que rondan los ochenta años. Todos nos hacemos mayores, necesitamos juventud con ganas que nos ayude. Lo hacemos con mucha ilusión pero cuesta. Luego hay muchos jóvenes disfrutando de la fiesta, que compran los tiques para la comida, pero solo eso, no se implican en la organización.

Comida «Este año seremos 300 las personas participantes en la comida de hermandad de patatas a la riojana que se celebrará el sábado»

– ¿Qué tienen de especial estas fiestas del Barrio que no tienen patrón?

– Lo que tienen de especial es que se hacen por y para todos, no solamente para el Barrio sino para todo el pueblo y también veraneantes. Para todos ellos con mucho cariño y mucho esfuerzo.

– Después de tantos años organizándolas y celebrándolas, ¿hay alguno que recuerde con especial cariño?

– Creo que no, para mí todas han sido especiales, como todos los aguaciles. Nos cuesta encontrarlos, le damos muchas vueltas a la cabeza. Rebuscamos mucho para que, el que herede el cargo, lo coja con cariño y haga su buena labor de alguacil.

– Esta noche se proclamará al Alguacil del Barrio. ¿Podemos desvelar alguna de las cualidades del de este año?

– Nooooo, eso es secreto. Como si es alguacila o alguacil. Pero seguro que va a gustar y seguro que el o la que proclamemos se va a emocionar mucho cuando digamos su nombre, como todos los años.

Novedades «El sábado, la verbena a cargo de Espectáculos Krossko con toros de fuego, se traslada a los Jardines de La Vega»

– ¿Cuál es el acto que espera con mayor ilusión?

– La comida de hermandad del sábado. Porque el acto de esta noche de la proclamación del alguacil es más importante y más emotivo, pero el evento grande es la comida de mañana. Es en el que la gente participa de forma más activa, compartiendo todo. Es el acto más multitudinario y con más fiesta. Esperamos que participen unas 300 personas este año. Recordamos que los tiques pueden adquirirse por 5 euros en el bar Duke y la frutería Sonia. Da derecho a las patatas con chorizo, pan, vino, postre, fruta, café y chupito. Y el servicio, claro, y las mesas puestitas (ríe). Ya solo el alquiler de las mesas y las sillas nos cuesta un montón. Y el trabajo de preparar todo desde las 8 de la mañana.

– ¿Este año hay alguna novedad respecto a los anteriores?

– Solo que la verbena del sábado, con Espectáculos Krossko y toros de fuego, se celebrará en los Jardines de la Vega. La del viernes, como siempre, será en el Parque de los Pintores. Además habrá salida de cabezudos el viernes desde el centro juvenil, actuaciones musicales, degustaciones, pasacalles y encierros de cartón piedra, entre otros.